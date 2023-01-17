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Spor

Isaiah Whitehead Beşiktaş'a geri döndü

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, ABD'li eski oyun kurucu Isaiah Whitehead'i renklerine bağladı.

AA17 Ocak 2023 Salı 15:20 - Güncelleme:
Isaiah Whitehead Beşiktaş'a geri döndü
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımında forma giyen 27 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandı.

Sezona Ludwigsburg takımında başlayan Isaiah Whitehead, burada çıktığı 13 lig maçta 13,8 sayı, 2,6 ribaunt ve 3,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. 1,91 metre boyundaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşmada 11,5 sayı, 4,8 ribaunt ve 4 asist ortalamaları yakaladı.

2021-2022 sezonunda da Beşiktaş'ta forma giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu çıktığı 17 lig maçında; 10.1 sayı, 3.2 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla oynamıştı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta görev alan basketbolcu; 13.3 sayı, 3.5 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarını yakalamıştı.

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