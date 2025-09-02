İSTANBUL 31°C / 21°C
Spor

Isak resmen Liverpool'da! İsveçli yıldız için rekor bonservis

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İsveçli yıldız Alexander Isak'ı rekor bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

2 Eylül 2025 Salı 00:23
Isak resmen Liverpool'da! İsveçli yıldız için rekor bonservis
Newcastle United'ın transfere sıcak bakmaması nedeniyle krize dönüşen ve uzun süredir Ada futbolunun gündemini meşgul eden transfer girişiminde Liverpool'un istediği oldu.

İsveçli golcü ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Liverpool, 125 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle de İngiliz futbol tarihinin yeni rekoruna imza attı. Bir önceki rekor Benfica'dan Chelsea'ye 106 milyon sterline gelen Enzo Fernendez'e aitti.

Kulübün sitesine konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Buraya uzun bir yolculukla geldim. Ama bu kulübün ve temsil ettiği her şeyin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Her şeyi kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Isak, Liverpool'da 9 numaralı formayı giyecek.

