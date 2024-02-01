İsak Vural, İtalya yolcusu!

Fenerbahçe'nin gelecek transferi adı altında kadrosuna kattığı ancak sezon başında Hammarby'e transfer olan İsak Vural, İtalya yolunda.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre İsak Vural, Frosinone için sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya'da bulunuyor.

17 yaşındaki 10 numaranın sağlık kontrollerinden geçmesi halinde Frosinone ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı da haberin detaylarında yer aldı.

19 MAÇA ÇIKTI

Hammarby ile bu sezon 19 resmi maça çıkan İsak Vural bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.