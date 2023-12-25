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Spor

İsak Vural'a piyango! Dev talip çıktı

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan İsak Vural'ın talipleri artıyor. Portekiz'den Benfica, İspanya'dan Real Valladolid'in genç yıldızı gündemine aldığı belirtiliyor.

25 Aralık 2023 Pazartesi 18:44 - Güncelleme:
İsak Vural'a piyango! Dev talip çıktı
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Fenerbahçe'den Hammarby'ye transfer olan İsak Vural'a dev bir talip çıktı.

İsveç basınında yer alan habere göre, Benfica'nın 17 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi.

İsak Vural'ın Fenerbahçe'ye transferinden önce Benfica altyapısında forma giydiği ve Portekiz temsilcisinin genç futbolcuyu radarından hiç çıkarmadığı belirtildi.

İspanya'dan da Real Valladolid'in İsak Vural'ı takip eden takımlardan biri olduğu aktarıldı.

İsak Vural, Şubat 2022'de Benfica altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Vural, daha sonra ise Hammarby'ye önce kiralık sonra bonservisiyle transfer olmuştu.

Hammarby'nin ikinci takımında forma giyen İsak Vural'ın İsveç temsilcisi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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