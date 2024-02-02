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Spor

İsak Vural'ın yeni adresi İtalya!

Bir dönem Fenerbahçe altyaspısında bulunan 17 yaşındaki İsak Vural İtalyan ekibi Frosinone ile anlaşma sağladı.

2 Şubat 2024 Cuma 11:29 - Güncelleme:
İsak Vural'ın yeni adresi İtalya!
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Fenerbahçe'nin henüz 15 yaşındayken Benfica altyapısından kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz mart ayında Hammarby'ye bonservisiyle verdiği İsak Vural'ın yeni rotası belli oldu.

Frosinone 2006 doğumlu yetenek İsak Vural'la anlaşma sağladı ve genç futbolcuyla sözleşme imzaladı. 17 yaşındaki futbolcunun İtalyan takımıyla 2.5 yıllığına anlaştığı belirtildi. Frosinone de yaptığı paylaşımla 2026'ya kadar sürecek sözleşmeyi duyurdu.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

4 yıllık Portekiz macerasının ardından Fenerbahçe'ye imza atan İsak, 19 Nisan 2022'de Shakhtar Donetsk ile oynanan hazırlık maçında sarı-lacivertli kulübün tarihine geçmişti. O dönem 15 yaşında olan oyuncu, "Fenerbahçe tarihinde forma giyen en genç futbolcu" unvanını elde etmişti.

SÖZLEŞMESİNDE "TEKRAR SATIN ALMA" OPSİYONU VARDI

Şubat 2023'te Fenerbahçe'den Hammarby'ye kiralanan İsak Vural'ın bonservisi 1 ay sonra İsveç kulübü tarafından alındı. 17 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde, sarı lacivertli kulüp lehine "18 yaşına geldiğinde tekrar satın alma opsiyonu" bulunuyordu.

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