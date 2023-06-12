Isco transferi bitti! Resmen duyurdular

Son olarak Sevilla forması giyen ve adı Türk kulüpleriyle de anılan Isco'nun yeni takımı belli gibi. Isco'da sona gelindiği ifade edilirken, transferin kulüp için görkemli bir imza olacağı aktarıldı.

ISCO'NUN YENİ TAKIMI VALLADOID



Sevilla'dan ayrıldıktan sonra birçok takıma yazılan Isco yeni bir maceraya atılıyor. 6 aydır boşta olan Isco'nun yeni adresi belli oldu. Bir dönem Türk kulüpleri ile de adı geçen İspanyol yıldız Isco'nun yeni takımının Rayo Vallecano olacak.

ISCO BASKI İSTEMİYOR



Isco'nun kariyerini daha az baskı yaşayabileceği bir takımda sürdürmek istediği ve bu yüzden Vallecano'yu tercih ettiği vurgulandı.

DİĞER TALİP PORTO

İspanyol yıldız için Portekiz ekibi Porto'nun ciddi girişimlerde bulunduğu ancak transferin teknik direktör Sergio Conceiçao'nun tecrübeli ismi veto ettiği öğrenildi

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'e 2013-14 sezonu başında transfer olan Isco için 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödenmişti. Oyuncu 2022-23 sezonunda bedelsiz şekilde Sevilla'ya imza atmıştı.