Işıl Alben, Galatasaray'da Yılın Kadın Sporcusu ödülünü kazandı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda ödüle, aktif basketbol kariyerini noktalayan kadın basketbol takımının kaptanı Işıl Alben layık görüldü.

Ödül törenine, Galatasaray Kulübü Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve üyeler katıldı.

Törende konuşan Başkan Özbek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bütün taraftarlarımızı futbolda aldığımız şampiyonlukla çok mutlu ettik. Bu durum beni çok daha fazla heyecanlandırıyor ve geleceğe çok daha hazırlıklı girmemizi sağlıyor. Işıl'a hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Aktif spor yaşamını bıraksa da Galatasaray'a hizmet bitmez." ifadelerini kullandı.

Ödülün sahibi Işıl ise "En büyük hayallerimden birisi olan basketbola Galatasaray forması altında veda etmemi gerçekleştirdiği için sayın başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Bu ödülü ömür boyu hatırlayacağım. Evimin baş köşesine koyacağım çok kıymetli ve çok değerli bir ödül. Beni layık gördüğünüz için çok teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.