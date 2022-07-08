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Spor

Işıl Alben yeniden Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, eski kaptanı Işıl Alben'i transfer etti.

AA8 Temmuz 2022 Cuma 13:29 - Güncelleme:
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Galatasaray Kulübünde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılılar, 36 yaşındaki oyun kurucu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İlk olarak 2007-2008 sezonunda Galatasaray formasını giyen Işıl Alben, 2014 yılına kadar Galatasaray arması altında birer Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, Türkiye liginin yanı sıra 5 Türkiye, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.

2014-2015 sezonu başında Rusya ligi ekiplerinden Dinamo Kursk'a transfer olan Işıl, bir yıllık aranın ardından sarı-kırmızılı ekibe döndü ve 5 yıl daha bu formayı giydi. Işıl, Galatasaray'daki ikinci döneminde bir Avrupa Kupası şampiyonluğuna daha imza attı.

Işıl Alben, son 2 sezonda ise BOTAŞ kadrosunda yer almıştı.

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