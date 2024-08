Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Florya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Cenk Ergün'nün açıklamaları;

"GERÇEKLER PERDE ARKASINDA"

"Benim de bir süredir konuşmak gibi bir arzum vardı. Doğru zaman şimdiymiş. Bir süredir ciddi anlamda organize olduğunu düşündüğüm bir davranış tarzı var. Şahsım özelinde kulübümüze yaşatılmakta olan yıpratma politikası. Gerçek olmayan bilgilerin sunulduğu, gerçeklerin perde arkasında tutulduğu bir durum. Amacı şahsım değil. Yıllardır birlikte çalıştığımız arkadaşlar var. Herkes benim ne olduğumu biliyor. Amaç, büyük çerçevede biraz benim üzerimden biraz başka yerler üzerinden kulübümüzün gitmek istediği yolda geriye çekilmesidir. Son iki senenin şampiyonu bir takımımız var. Okan Buruk ile 2 yıl sözleşme yeniledik. İlk 11'imizden hiçbir oyuncu kaybetmedik. Teknik heyetimizin verdiği rapor çerçevesinde transferleri de yaptık. Amacımız yine şampiyonluk. 2025'te 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için mücadele edeceğiz. Şampiyonlar Ligi playoff maçı var, bu da ciddi bir hedef. Konsantreyiz ama gerçek olmayan algılarla geriye çekiliyoruz."

"İŞ Mİ YAPALIM, TEVATÜRLERİ Mİ DÜZELTELİM"

"Hepimiz insanız. Vazifemi yerine getirmeye çalışıyorum. 1985'te ben bu camianın içerisine girdim. 2006 yılında kulüpte çalışmaya başladım. Bir sürü adan başka uzunca bir süre, 20 yılı aşkındır futbol operasyonlarının içindeyim. Görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Transfer nasıl yapıldığı bilinen bir organizasyon. Yıllardır böyledir. Maç analizi ve scouting departmanımız bir havuz oluşturur, teknik heyetimiz inceler, listemeler yapılır, yönetimimize sunulur, yönetimimizin gösterdiği direktifler çerçevesinde elimizden geldiğinden yapmaya çalışırız. Yıllarca böyle oldu. İki sene önce kampta, Avusturya kampında, özel bir maç öncesinde yine bir takım söylentiler vardı. Birçok arkadaşımız vardı. Transferlerin içerisinde eskisi kadar olmadığımı belirttim. Bir takım transferlerin, daha başarısız bulunanların benim tarafımdan yapılmış gibi sanki bir algı var. Koskoca Galatasaray'da transfer dikte ettirme gücüne sahip olabilir miyim! Burası Galatasaray. Binlerce üyenin seçtiği başkanımız ve yönetimimiz var. Bir heyet var. Bir algı mesela; geçen sene daha fazla ortada olan Ayhan Akman'a rövanşist bir yaklaşım göstermişim, ortada yokmuş. Her toplantıda Sevgili Ayhan Kardeşim var, olması gerektiği gibi. Her antrenmanda, her maçta var. Nasıl böyle bir şey olabilir! Fatih Demireli üzerinden akreditasyonu iptal edildi, yanına almıyor falan. Sağlık sorunu yaşıyor, vazifeleri var, kuvvetli olduğu noktalarda hasta yerinden katkıları var. Kendisinin ricası üzerine ameliyatı söz konusu, evinden çalışmalarına devam etmek istedi. Ben de kendisine doğal olarak bu izni verdim. Maça gelmemesi üzerine nasıl algı oluşturalabilir. Sorumlu olduğum olmadığım transferler üzerinden böyle saldırılar nasıl olabilir! Hayali toplantılarla gerçeklerin üstünü kapatarak... Bizim konsantrasyonumuz şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almak. Yeni formatta gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Çalışmamız bu. Öyle bir yalanlar üzerine algılar oluşturuyor ve yıpratıyor ki, iş yapabilmemizi engeller vaziyete geldi. İşimize mi devam edelim, ortaya atılan tevatürleri mi düzeltelim! Bunu bilemez olduk."

"HEDEF BEN DEĞİLİM"

"Hedef ben değilim, hedef Galatasaray ve şampiyonluğu. 5. yıldıza giden yolda başarılı olabilmek için sözleşmeler imzalandı, transferler yapıldı. Polemiklerle akışta sıkıntı yaratmak, taraftarla aramızdaki güven ilişkisini kırmak. Kulübün önünde çok parlak bir gelecek var ve bu çok yakında olacak. Çok yakında Kemerburgaz'da olacağız, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız. Ben ön planda olan biri de değilim, böyle bir derdim yok. Bu yapılan saldırılar, kulübümüze zarar veriyor."

"KOLAY DEĞİL"

"Kolay değil. 2 sene şampiyon olan bir takımı, rakiplerimizin kendilerini kuvvetlendirdikleri ortamda takımı 25. şampiyonluk amacıyla yola çıkarttığınız zaman kolay değil. Motivasyonu yukarıda tutmak kolay değil. Çalıştığınız insanlarla aramızda bir şey olmamasına rağmen güven sıkıntısı varmış gibi izlenim içerisinde yaşamak çok zor."

"ZAHA'NIN AYRILIK TALEBİ OLDU"

"Zaha'nın ayrılma talebi oldu. Bizler de şartlar yerine getirilirse kabul edilir dedik. Süreç devam ediyor. Görüşmeler istenen seviyede devam ederse açıklamalar yapılacaktır."

"İNANANLARIN AKLINDAN ŞÜPHE EDECEĞİM"

"Sofyat Amrabat, yarısının daha fazlası maliyetle Erden Timur bitirmişti denildi ama Galatasaray, Erden Timur'un bitirdiği oyuncuları almadı deniyor."

- Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün: "Algıları yapanların aklından değil ama inananların aklından şüphe edeceğim. Abisi Nourdin ile çalıştık, Sofyan'ı bizzat tanıyorum. Oyuncunun gelmesi için nihai anlaşma yapılsa, bizim bu mazeretten transferi istememe gibi bir durumumuz olabilir mi! İlk yaptığımız transfer toplantısından bu yana notlarımı topluyorum; almış olduğumuz oyuncular ilk transfer toplantısında sunulmuş oyunculardır. Aralarında bir takım sıralamalar yapılır. Bu dahilde transferleri gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ben karar verici mercii değilim. Futbol aklı falan deniyor ya, bizde böyle bir yapı yok. Bizde bir heyet var, heyetin altında üstünde çalışan insanlar var. Yönetim kurulumuzun atamış olduğu Sayın İbrahim Hatipoğlu ve Sayın Maruf Güneş'in de bulunduğu, onların birinin dahi olmadığı transfer görüşmesi yok. Bazen ikimiz bazen üçümüz bazen başka yöneticiler... Hep beraber görüşmeler yapıyoruz. Harcama limitlerimiz, bütçelerimiz, nakit akışlarımız var. Finansımız, hukukumuz da devreye giriyor."

DERRICK KÖHN İÇİN AÇIKLAMA

"Derrick Köhn ile ilgili bir transfer talebi oldu. Tarafımıza resmi teklif oldu. Oyuncunun tercihi, teklifi değerlendirmemek oldu. Köhn ile ilgili bir gelişme yok şu an. Önümüzde tam 1 ay var, transfer süreci var. Bu zaman içerisinde transfer teklifi olabilir mi, oyuncunun gitme ihtimali var mı, başka ayrılanlar olabilir mi? Başka değerlendirmeler olabilir. Şu an için böyle bir süreç yok."

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN AÇIKLAMA

"Kerem Aktürkoğlu, sadece Galatasaray'ın değil Türk futbolunun çok değerli bir futbolcusu. Kerem, yaşadığı şampiyonluklar ve geldiği noktada yurt dışında kariyerine devam etme konusunda daha açık olduğunu bize bildirdi. Bizler de Kerem'in de uygun göreceği, kulübün tatmin olacağı teklifler olursa değerlendirebileceğimizi söyledik. Kerem'e ilgiler var ama şu anda transfer gerçekleşir, gerçekleşme noktasında değiliz."

BAŞKA TRANSFER OLACAK MI?

"Elimizdeki kadro ve yabancı oyuncularımızın sayısı da doğru orantılı. Kendisine yeni transfer, kiralık baktığımız oyuncular var. Kendi bilgileri doğrultusunda gerçekleşiyor. Öncelikle bunları çözmeliyiz. Giden olursa takviye yapılacaktır. Şimdiye kadar olan transferlerde daha zorlandık; başkanımızın da dediği gibi 3 pozisyonla ilgili transfer yapacağız dedik, 3 transfer de bitti. Avrupa'da anormal bir oyuncu transferi trafiği yok. İstenen rakamlar, maaş talepleri çok yüksek. Bundan sonraki süreçte bize daha kolay değerlendirebileceğimiz, daha çabuk aksiyon alabileceğimiz fırsatlar doğacaktır."