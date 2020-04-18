Isimat Mirin dönmek istiyor

18 Nisan 2020 Cumartesi 20:07 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 20:07

Beşiktaş ile 2022'ye kadar kontratı olan Fransız oyuncunun, Toulouse tarafından satın alma opsiyonunun kullanılmama kararı alındığı ve İstanbul'a geri döneceği konuşulurken, Mirin'den açıklama geldi.

"UMARIM TEKRAR PSV'YE DÖNECEĞİM"

PSV Eindhoven'da taraftarlara veda etme şansı bulamadım. Hayatımın çok önemli bir zamanıydı ve bir "Hoşçakalın" diyemedim. Umarım tekrar PSV Eindhoven'a döneceğim. Hollanda'da taraftarlar beni çok seviyor, buna gerçekten minnettarım. Futbolcuyken olmasa da, kariyerimi bitirdikten sonra Eindhoven'a geri döneceğim. Hollanda yaşamak için çok güzel bir ülke.

Eindhoven'da hem bir insan olarak kendimi geliştirdim, hem de bir oyuncu olarak. Çok fazla arkadaşım var. Çok güzel bir dönemdi, çok iyi anılarım var.

