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Spor

''İşimizin başındayız'' Okan Buruk taburcu edildi

Apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hastaneden taburcu oldu. Başarılı teknik adam hastane çıkışı yaptığı açıklamada, 'er şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim' ifadelerini kullandı.

26 Ekim 2024 Cumartesi 13:33 - Güncelleme:
''İşimizin başındayız'' Okan Buruk taburcu edildi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, başarılı şekilde geçen apandisit ameliyatının ardından yattığı hastaneden taburcu oldu. Buruk, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" dedi.

Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye götürülen Buruk'un yapılan ilk kontrollerinde apandisitinin patladığı belirlenmişti. Bunun üzerine ameliyata alınan tecrübeli teknik adamın başarılı bir operasyon geçirdiği ifade edildi. 51 yaşındaki teknik direktör, bugün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu edildi.

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli çalıştırıcısı, hastane çıkışında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" açıklamasını yaptı. Okan Buruk'a hastane çıkışında Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu eşlik etti. Buruk, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde de takımının başında yer alacağını aktardı.

Öte yandan Okan Buruk, yarın derbi öncesindeki son antrenmanda da takımının başında yer alacak.

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