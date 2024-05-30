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Spor

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'ndan Gazze'ye anlamlı destek

10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, yarı finalde Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu. Milli sporcularımız, maça 'Filistin'in çığlığını duyuyoruz' pankartı ve 'Rafah' yazılı tişörtlerle çıkarak Gazze'ye destek oldu.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 20:19 - Güncelleme:
İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'ndan Gazze'ye anlamlı destek
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, yarı finalde Ukrayna'ya 2-0 yenildi.

Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Ukrayna ile karşı karşıya gelen milli takım, maça "Filistin'in çığlığını duyuyoruz" pankartı ve "Rafah" yazılı tişörtlerle çıkarak, Gazze'ye destek oldu.

Serik ilçesinde süren şampiyonada yarı final müsabakalarında ev sahibi Türkiye ile Ukrayna karşılaştı. Karşılaşmayı Ukrayna 2-0 kazandı ve finale çıktı.

Karşılaşmanın gollerini ilk yarının 4. uzatma dakikasında penaltıdan ve 52. dakikada Leonit Morozov kaydetti.

Günün diğer yarı final maçında ise İtalya'yı 3-0 mağlup eden Fransa, finale çıkan diğer takım oldu.

Finalde Ukrayna ile Fransa, 1 Haziran Cumartesi günü saat 17.00 da Mardan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye ise İtalya ile aynı gün saat 10.30 da Calista Sports Center'da üçüncülük için karşılaşacak.

Maçı izlemeye gelen çok sayıda taraftar da ellerinde Türk bayrakları ile milli takıma destek verdi.

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