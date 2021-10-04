AA 4 Ekim 2021 Pazartesi 17:04 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 17:29

TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor, teknik direktör Ümit Karan'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



RİEKERİNK TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ

İskenderunspor'da teknik direktör Ümit Karan ile yolların ayrılmasının ardından, kulüpte üst yönetici (CEO) olarak görev yapan Jan Olde Riekerink'in takımın başında maçlara çıkacağı kaydedildi.

İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, "Yeni bir takım kurduk, ne olursa olsun dünkü maçı kazanmamız gerekiyordu, fakat kazanamadık, üzgünüz. Kendi aramızda değerlendirme yaptığımızda Ümit Karan hocamız, bugün itibariyle ekibiyle beraber istifa etti" dedi.

"RIEKERINK HOCAMIZ VAR"

Ümit Karan'ın sorumluluk alarak takımın önünü açmak için ekibiyle birlikte istifa ettiğini ifade eden başkan Bolat, "Ümit Karan tabi ki benim aile dostum. Ben de bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Ama biz işimize gücümüze bakacağız, profesyonel bir iş yapıyoruz. Ümit Karan ve ekibine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İskenderun'a geldiği, İskenderunspor'u tanıttığı için kendisine teşekkür ediyorum. Yeni bir hoca arayışına da kesinlikle gitmeyi düşünmüyoruz. Kulübümüzün başında Jan Olde Riekerink gibi bir hocamız var. Kendi içimizde teknik ekip sorununu çözmek istiyoruz" diye konuştu.