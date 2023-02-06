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Spor

İskenderunspor'dan yardım çağrısı! ''2 hocamız göçük altında''

İskenderunspor, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da de hissedilen depremde teknik heyetten 2 çalıştırıcısının enkaz altında kaldığını açıklayarak yardım çağrısında bulundu.

IHA6 Şubat 2023 Pazartesi 12:19 - Güncelleme:
İskenderunspor'dan yardım çağrısı! ''2 hocamız göçük altında''
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TFF 2. Lig'de mücadele eden İskenderunspor, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay'dan da hissedilen depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, teknik heyetten 2 çalıştırıcısının enkaz altında kaldığını duyurarak yardım talebinde bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşanılan deprem sonrası teknik heyetimizden 2 hocamız göçük altında kalmıştır. Tüm kulüp personellerimiz ve oyuncularımız hem hocalarımızı hem de göçük altında kalan diğer vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmaktadır. İskenderunspor Kulübü olarak; AFAD ve tüm yetkili kurumlardan İskenderunspor için acil yardım beklemekteyiz" ifadelerini kullanıldı.

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