15 Ekim 2025 Çarşamba
Spor

İskoç basını duyurdu! Beşiktaş'ta hedef Nicolas Raskin

Kadroya takviye yapmak isteyen Beşiktaş Rangers'ın 24 yaşındaki orta sahası Nicolas Raskin'in peşine düştü. İskoç basını haberi, 'Rangers'a darbe; Beşiktaş'ın Raskin'e olan ilgisi artıyor, teklif yapacaklar' ifadeleriyle duyurdu. İşte detaylar...

15 Ekim 2025 Çarşamba 09:24
İskoç basını duyurdu! Beşiktaş'ta hedef Nicolas Raskin
Merkez orta sahada alternatifi az olan ve çeşitliliği artırmak isteyen Beşiktaş, Rangers'tan Nicolas Raskin'i gözüne kestirdi. İskoç basınından Laurynas Puilkys'in Givemesport'taki haberinde; Siyah-Beyazlılar'ın ocak ayında 24 yaşındaki Belçikalı orta saha için teklif yapacağı vurgulandı. Haberin detayında şunlar yazıyor: "Rangers'a darbe. Ocak ayında orta sahadan önemli bir futbolcu ayrılabilir. Beşiktaş'ın Raskin'e olan ilgisi giderek artıyor. Gedson Fernandes'in ayrılığından sonra orta sahada bir ihtiyaç doğdu ve Orkun Kökçü tek kaldı. Yeni Teknik Direktör Sergen Yalçın da oyuncuyu beğeniyor. Cerny ve Rıdvan da Rangers yoluyla Beşiktaş'a geçti. 48 maçta 5 gol 11 asistle oynayan Raskin, yılın oyuncusu seçilmişti."

