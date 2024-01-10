Fenerbahçe'de bu sezon Edin Dzeko'nun arkasında ikinci santrfor durumuna düşen Michy Batshuayi'ye yeni bir talip çıktı.

RANGERS İSTİYOR!

İskoç basınında yer alan habere göre, Rangers'ın 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

BATSHUAYI İLE GÖRÜŞECEK

Rangers'ın Belçikalı forvet ile kısa süreli bir anlaşma yapmak istediği kaydedildi. İskoç ekibinin teknik direktörü Phillipe Clement'in hücum hattına takviye yapmak istediği ve vatandaşı Batshuayi ile görüşme yapacağı iddia edildi.

KAMPA YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Rangers'ın bu hafta İspanya'da kamp yapacağı ve kulübün Batshuayi'yi de kadrosuna katarak deneyimli oyuncuyu bu kampta yetiştirmek istediği belirtildi.

SÖZLEŞME DURUMU

Batshuayi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Belçikalı golcünün sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 21 maçta süre bulan Batshuayi, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.