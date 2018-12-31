İskoçya basınına göre Babel Glasgow Rangers'a gidiyor
Babel’le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gerrard’la yakın dostluğu olan Hollandalı yıldız, yeni sezonda G.Rangers’a gidiyor.
SEZON sonunda Beşiktaş’la sözleşmesi sona erecek Babel hakkında bu kez ilginç bir iddia İskoç basınından geldi. İskoçlar, Babel’e Hollanda, Türkiye ve Çin’den pek çok teklif olmasına rağmen oyuncunun Glasgow Rangers’ı seçtiğini öne sürdü. İddiaya göre Babel, yakın dostluk ilişkileri olan Steven Gerrard’ı kıramadığı için böyle bir öneriye ‘Evet’ dedi. Oyuncunun sözleşmesini uzatmaya çalışan Beşiktaş, yüksek ücret talep etmesi nedeniyle görüşmeleri bir süre askıya almıştı.
Hollanda'nın yıldızı
RYAN Babel, 2018’de Hollanda’da en iyi gelişme gösteren futbolcu seçildi. Beşiktaş’ta forma giyen emektar yıldızın, daha önce kaybettiği milli formayı geri aldığı ve Hollanda’yla en iyi çıkış yapan isim olarak dikkat çektiği vurgulandı.
(Aksam)
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