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İskoçya lig kupası 18. kez Celtic'in

Celtic, Aberdeen'i 1-0 yenerek İskoçya Lig Kupası'nı 18. kez müzesine götürdü.

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İskoçya Lig Kupası'nı, finalde Aberdeen'i 1-0 yenen Celtic kazandı.
 
Hampden Park'ta oynanan İskoçya Lig Kupası finalinde Celtic ile Aberdeen karşılaştı.
 
Rakibini 45 5. dakikada İskoç futbolcu Ryan Christie'nin attığı golle 1-0 mağlup eden Celtic, üst üste 3. olmak üzere 18. kez kupanın sahibi oldu.

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