İskoçya lig kupası 18. kez Celtic'in

İskoçya Lig Kupası'nı, finalde Aberdeen'i 1-0 yenen Celtic kazandı.

Hampden Park'ta oynanan İskoçya Lig Kupası finalinde Celtic ile Aberdeen karşılaştı.

Rakibini 45 5. dakikada İskoç futbolcu Ryan Christie'nin attığı golle 1-0 mağlup eden Celtic, üst üste 3. olmak üzere 18. kez kupanın sahibi oldu.