İskoçya Milli Takımı'nda 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

AA 08 Ekim 2020 Perşembe 10:38 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 10:38

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Southamptonlı Armstrong, Arsenalli Tierney ve Celticli Christie'nin 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.

Söz konusu futbolcular, İskoçya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu yarı finalinde bu akşam İsrail'le oynayacağı karşılaşma ile UEFA Uluslar Ligi'nde Slovakya ve Çekya karşısında görev alamayacak.

Futbolcuların yanı sıra yeni tip koronavirüse yakalandığı tespit edilen birer fizyoterapist ve masör de karantinaya alındı.