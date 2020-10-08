İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ekim 2020 Perşembe / 20 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9146
  • EURO
    9,3234
  • ALTIN
    481.054
  • BIST100
    1152.89
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İskoçya Milli Takımı'nda 3 futbolcuda koronavirüs çıktı
Spor

İskoçya Milli Takımı'nda 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

İskoçya Milli Futbol Takımı'nda Stuart Armstrong, Kieran Tierney ve Ryan Christie'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 10:38 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 10:38
ABONE OL

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Southamptonlı Armstrong, Arsenalli Tierney ve Celticli Christie'nin 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.

Söz konusu futbolcular, İskoçya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu yarı finalinde bu akşam İsrail'le oynayacağı karşılaşma ile UEFA Uluslar Ligi'nde Slovakya ve Çekya karşısında görev alamayacak.

Futbolcuların yanı sıra yeni tip koronavirüse yakalandığı tespit edilen birer fizyoterapist ve masör de karantinaya alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.