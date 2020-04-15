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Spor

İskoçya'da alt ligler ve şampiyonları için karar verildi

İskoçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 2. Lig (Championship), 3. Lig (League One) ve 4. Lig (League Two) iptal edildi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 21:28 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 21:28
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İskoçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 2. Lig (Championship), 3. Lig (League One) ve 4. Lig (League Two) iptal edildi.

İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, kulüpler arasında yapılan oylamada liglerin iptali yönünde karar çıktığı belirtildi.

Buna göre, Championship'te Dundee United, League One'da Raith Rovers, League Two'da ise Cove Rangers zirvede yer aldıkları için şampiyon ilan edildi.

Açıklamada, küme düşecek ve bir üst lige yükselecek takımlarla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken bu konuda ayrı bir çalışma yapılacağı kaydedildi.

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