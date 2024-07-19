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Spor

İskoçya'dan Trabzonspor'a kötü haber!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Rangers'da forma giyen sağ bek James Tavernier için teklif yaptı. Bordo mavililerin yaptığı ilk teklif, İskoç ekibi tarafından kabul edilmedi.

19 Temmuz 2024 Cuma 18:56 - Güncelleme:
İskoçya'dan Trabzonspor'a kötü haber!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a İskoçya'da beklediği haber gelmedi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor'un İngiliz sağ bek James Tavernier için Rangers'a yaptığı ilk teklif, İskoç kulübü tarafından kabul edilmedi.

Haberde, bu gelişme üzerine Trabzonspor'un yeni bir teklifle Rangers'ın kapısını çaldığı ve transferi tamamlamak için pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

RANGERS PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Tavernier'in Rangers ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2015 yılından bu yana Rangers'ta forma giyen James Tavernier, İskoç ekibinde çıktığı 460 maçta 125 gol attı ve 129 asist yaptı.

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