Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauricio Isla, Sarı-Lacivertlilerden ayrılacağını açıkladı.
Isla’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:
“Fenerbahçe yönetimiyle görüştüm ve ayrılık konusunda aynı düşünüyoruz. Sezon sonunda ayrılıyorum. Bonservisimi elime alıyorum ve benim için en iyisini seçeceğim.
"HENÜZ KİMSEYLE %100 ANLAŞMADIM"
Gazeteciler, insanlar konuşuyor, birçok şey yazılıyor; oraya, buraya gidecek diyorlar ancak henüz kimseyle yüzde 100 anlaşmam yok. İdman yapmak ve bir takımla yüzde 100 anlaşmayı beklemek zorundayım."