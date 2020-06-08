08 Haziran 2020 Pazartesi 16:56 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 16:56

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauricio Isla, Sarı-Lacivertlilerden ayrılacağını açıkladı.

Isla’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

“Fenerbahçe yönetimiyle görüştüm ve ayrılık konusunda aynı düşünüyoruz. Sezon sonunda ayrılıyorum. Bonservisimi elime alıyorum ve benim için en iyisini seçeceğim.

"HENÜZ KİMSEYLE %100 ANLAŞMADIM"

Gazeteciler, insanlar konuşuyor, birçok şey yazılıyor; oraya, buraya gidecek diyorlar ancak henüz kimseyle yüzde 100 anlaşmam yok. İdman yapmak ve bir takımla yüzde 100 anlaşmayı beklemek zorundayım."