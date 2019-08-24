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Isla yerine Murat Sağlam oynayacak

Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sakat oyuncular can sıksa da, alternatifleri formayı kapmak için hazırda bekliyor.

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STAR

Medipol Başakşehir’le bu gece 3 puan savaşı verecek olan Fenerbahçe’de 3 eksik var.

Sarı-Lacivertliler’de Gazişehir karşılaşmasında sakatlanan Moses ile Isla’nın yanı sıra sakatlığı devam eden Hasan Ali Kaldırım bugünkü maçta takımdaki yerini alamayacak. Teknik Direktör Ersun Yanal, Isla’nın yerine sağ bekte genç Murat Sağlam’a, Moses’in yerine ise Deniz Türüç’e yer verecek. Başakşehir’de de cezalı İrcan Can ile sakatlığı süren Epureanu ve Mahmut forma giyemeyecek.

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