Isla'dan maç sonrası çok sert açıklama: Böyle hatalar yapmamız bir utanç

Isla, maçlarda zorlandıklarını söylerken; "Zor bir durum gerçekten, bunu açıklaması da zor. Kendi sahamızda da, deplasmanda da aynı durum başımıza geliyor. Nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Maçın 20. dakikasına kadar gol yiyoruz, hep bizim reaksiyon göstermemiz gerekiyor maç içinde. Bunu bir türlü anlatamıyorum. Ya çok zorlanarak kazanıyoruz, ya zorlanarak berabere kalıyoruz ya da kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerinden utanmaları gerektiğini söyleyen Şilili oyuncu, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Büyük bir kulüpte oynayan oyuncularız ama basit hatalar yapmaya devam ediyoruz. Böyle hatalar yapmamız bir utanç. Böyle goller yemek, Fenerbahçe'nin bu durumda olması bizim için utanç. Taraftarlarımız bizi hep destekliyor. Taraftarların üzerindeki bu utanma duygusunu artık onlardan almak istiyoruz" dedi.