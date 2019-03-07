Islam Slimani çıkış yolu arıyor

İngiliz basını, Slimani’nin düşününü inceliyor. Sezon başında Türkiye’de yeni bir maceraya atılan ancak kimsenin istemediği oyuncu haline dönüşen Slimani için kendisine kulüp bulması gerektiği yazıldı. Ocak ayında King Power Stadyumu’na dönüşü beklenen ancak sonrasında gelişim göstermeyen İslam Slimani’nin kulübü Leicester, onu yeni sezonda görmek istemiyor.

HOCASI İSTEKSİZ

Haberde 15 lig maçında 1 gol atmasının sıkıntılı durum olduğu, 30 yaşına gelip, kariyerini canlandırmasının zayıf olduğu detayı da var. Leicester’ın Hocası Rodgers’ın onunla proje hazırlamada isteksiz olduğu, eski takımı S. Lizbon’un da ilgilenmediği belirtiliyor.

Akşam