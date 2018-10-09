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Islam Slimani, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı

Cezayir Milli Takımı kadrosunda bulunan Fenerbahçeli Islam Slimani, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı, Benin maçında oynamayacağı duyuruldu.

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Fenerbahçe’nin Cezayirli forveti Islam Slimani’den sakatlık haberi geldi. Yıldız golcü geçtiğimiz günlerde açıklanan Cezayir Milli Takımı kadrosunda yer alırken, Benin ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyordu. 

Yerine Darfalou çağrıldı 

Ancak 30 yaşındaki futbolcuda beklenmedik bir gelişme meydana geldiği ortaya çıktı. Slimani, sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Cezayir Futbol Federasyonu, Benin maçı listesinden çıkarılan sarı-lacivertli oyuncunun yerine futbol hayatını Hollanda’nın Vitesse takımında sürdüren Oussama Darfalou’nun kadroya dahil edildiğini duyurdu.  

Sağlık ekibi müdahaleye başladı 

Afrika Uluslar Kupası’nda Cuma günü Benin ile karşılaşacak Cezayir, aynı takımla dört gün sonra yine karşılaşacak. Slimani’nin bu maçta oynayıp oynamayacağının da belli olmadığı belirtildi. Sağlık ekibinin Slimani’nin tedavisine başladığı, son durumunun belirlenmesinin ardından bu ikinci maçta oynayıp oynamayacağının belli olacağı ifade edildi.  

(Skorer)

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