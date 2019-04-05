Islam Slimani, Sporting Lizbon'a transfer olmak istiyor

Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesinin biteceği günü bekleyen Slimani, yeni bir takım arıyor. Leicester ve Newcastle maceralarının ardından Fenerbahçe'de de hayal kırıklığı yaratan ve dibe vuran Cezayirli forvet, kendini yeni sezona hazırlıyor. "Bonservisim hala Leicester City'de. Oturup konuşacağız. Bir yol haritası belirlemem gerek" diyen Islam Slimani'nin hayalinin kariyerinin en başarılı dönemini yaşadığı Sporting Lizbon'a geri dönmek olduğu ortaya çıktı.

Portekiz ekibi Sporting Lizbon, gelecek sezon Islam Slimani'yi kadroya katmaya sıcak bakıyor. Ancak Sporting, Slimani'nin maaşında indirime gitmesi ya da bir bölümünün Leicester tarafından karşılanması halinde transferi gerçekleşebilecek.

(Sporx)