Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Islam Slimani, takım halinde fedakarlık yapmaları gerektiğini söyledi

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ettiği mücadelede attığı 2 golle yıldızlaşan Islam Slimani, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şehitlerimizin üzüntüsünü yaşadığını belirten Slimani, "Her şeyden önce, bugünkü terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Maç öncesinde kafamızda bu vardı, bunun üzüntüsünü yaşıyorduk" dedi.

Herkesin üzerine düşeni yapması durumunda işlerin düzeleceğini belirten Cezayirli golcü, "Futbolda her zaman zor dönemler vardır ama bu akşam iyi bir reaksiyon gösterdik. Bu skor ilerisi için bize güven verecektir. Sorun bir adaptasyon sorunu değil. Bir takım içinde işler iyi gidiyorsa, herkes çok daha iyi gözükecektir. Bazen takım halinde fedakarlık yapmak zorundasınız, bana göre ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ordu´nun Altınordu İlçesinde bir lisenin spor salonun istinat duvarı çöktü

Ordu´nun Altınordu İlçesinde bir lisenin spor salonun istinat duvarı çöktü

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

Instagram'da 'name tag' dönemi

Instagram'da 'name tag' dönemi

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA