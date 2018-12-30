Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Islam Slimani'nin Fenerbahçe'den ayrılmak istediği iddia edildi

Fenerbahçe’nin Leicester City’den kiraladığı Islam Slimani’yle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Cezayirli futbolcunun sarı lacivertli takımdaki geleceği tartışmalı hale gelirken, Lübnanlı gazeteci Mootaz Chehade flaş bir iddiada bulundu.

Chehade resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesini sonlandırmak istediğini ve Türkiye'den ayrılmak istediğini yazdı. Ayrıca Slimani ile Suudi Arabistan kulüplerinin ilgilendiğini de ifade etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mevlüt Uysal ilçe belediye başkan adayı oldu

Mevlüt Uysal ilçe belediye başkan adayı oldu

Milli Piyango Sonuçları 2019 Yılbaşı Çekilişi MPİ Bilet Sorgulama Sıralı Tam Liste

Milli Piyango Sonuçları 2019 Yılbaşı Çekilişi MPİ Bilet Sorgulama Sıralı Tam Liste

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

SS Başkanı Demir: F-35 projesinde hiçbir gecikme yok

SS Başkanı Demir: F-35 projesinde hiçbir gecikme yok

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA