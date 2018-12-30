Islam Slimani'nin Fenerbahçe'den ayrılmak istediği iddia edildi
Fenerbahçe’nin Leicester City’den kiraladığı Islam Slimani’yle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Cezayirli futbolcunun sarı lacivertli takımdaki geleceği tartışmalı hale gelirken, Lübnanlı gazeteci Mootaz Chehade flaş bir iddiada bulundu.
Chehade resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesini sonlandırmak istediğini ve Türkiye'den ayrılmak istediğini yazdı. Ayrıca Slimani ile Suudi Arabistan kulüplerinin ilgilendiğini de ifade etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.