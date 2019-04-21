Islam Slimani'nin maaş isyanı
Fenerbahçe'nin Cezayirli golcüsü Islam Slimani, geciken maaşı nedeniyle Damien Comolli ile bir araya geldi.
Atiker Konyaspor maçından sonra bir daha kadroya alınmayan Islam Slimani, geciken Nisan ayı alacağı için Damien Comolli ile bir araya geldi. Diğer pek çok futbolcunun aksine maaşını aylık olarak tahsil eden Cezayirli oyuncu, ay başından bu yana 19 gün geçtiğini bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Kendisinin profesyonelce çalışmalarına devam ettiğini ihtiyaç duyulması halinde hazır olduğunu iletti.
Fotospor
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