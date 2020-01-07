07.01.2020 09:44 - Güncelleme: 07.01.2020 09:44

ARJANTİN basını, Mauricio Isla’nın transferi için Fenerbahçe ile Boca Juniors’ın görüşmelerde son aşamaya geldiğini yazdı.

Arjantinli muhabir Luis Fregossi, Isla transferinin bu hafta sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etti.

(Akşam)