Fenerbahçe, Mauricio Isla için Boca Juniors ile anlaşmak üzere
Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla’yı iyi bir teklif gelmesi halinde gönderme kararı almıştı. Kanarya, Şilili futbolcunun transferi konusunda Boca Juniors ile son aşamaya geldi.
07.01.2020 09:44 - Güncelleme: 07.01.2020 09:44
ARJANTİN basını, Mauricio Isla’nın transferi için Fenerbahçe ile Boca Juniors’ın görüşmelerde son aşamaya geldiğini yazdı.
Arjantinli muhabir Luis Fregossi, Isla transferinin bu hafta sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etti.
(Akşam)
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