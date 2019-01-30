Isla’ya İtalya’dan dört talip çıktı
Fenerbahçe’nin tecrübeli sağ beki Mauricio Isla’ya transfer döneminin son saatlerinde İtalya’dan talipler çıktı.
- StarSpor
Fenerbahçe’nin tecrübeli sağ beki Mauricio Isla’ya transfer döneminin son saatlerinde İtalya’dan talipler çıktı. Transfermarktweb sitenin haberine göre Şilili futbolcu için Parma, Bologna, Chievo ve Verona’nın nabız yokladığı öne sürüldü. Ancak, Kartal, Şener’i Tolgay takasında kullanırsa, İsla’nın transferine izin vermeyecek.
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