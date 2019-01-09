İsla’ya West Ham talip

BEŞİKTAŞ’TAN Vida ve Garry Medel’in peşinde olan Premier Lig ekibi West Ham United’ın şimdi de Fenerbahçeli Mauricio İsla’ya kanca attığı öne sürüldü. Ana mevkii sağ bek olan 30 yaşındaki Şilili oyuncunun hem orta sahanın sağında hem de ön libero olarak oynayabilmesi West Ham’ın ilgisini çekti. 21 Temmuz 2017’de Kanarya’nın Cagliari’den bonservisine bedel ödemeden renklerine kazandırdığı Isla, Udinese, Juventus, Queens Park Rangers ve Marsilya’da da forma giydi. West Ham’ın, Sarı-Lacivertliler’e 3 milyon euroluk bir teklif sunduğu, Fener’in ise 5 milyon euro istediği İngiliz basınında yer aldı. Isla bu sezon 21 maçta 3 asist yapmayı başardı.