İşler tersine döndü! Leroy Sane'den beklenmedik tavır

Galatasaray'ın fırsat kolladığı Leroy Sane'den Bayern Münih'i şok eden bir tavır geldi.

5 senedir Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki Leroy Sane, Alman deviyle olan sözleşmesinin sonuna geldi.

LEROY SANE'DEN HAMLE

Bayern Münih ile bir süredir yeni sözleşme görüşmeleri yürüten, Galatasaray'ın da radarında olan Leroy Sane'nin Bundesliga deviyle anlaşma sağlamışken yaptığı hamle bir anda her şeyi tersine çevirdi.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Bild'in geçtiği habere göre Bayern Münih; 3 yıllık sözleşme, 10 milyon euro maaş + bonuslar şeklindeki teklifiyle Leroy Sane'yi ikna etmişti.

MENAJER DEĞİŞİKLİĞİ TÜM ANLAŞMAYI BOZDU

Öte yandan Sane'nin müzakerelerin devam ettiği sırada menajerini değiştirmesi bir anda tüm anlaşmayı bozdu.

SANE'NİN TALEBİ

Habere göre Leroy Sane'nin yeni manejeri Pini Zahavi, Bayern Münih'ten 12 milyon euro sabit ücret ve 3 milyon euro bonus talep etti. Alman futbolcunun yeni sözleşme için imza parası da talep ettiği öne sürüldü.

BAYERN MÜNİH'İN KARARI

Bild, Bayern Münih'in Sane'nin yeni talebini kabul etmeyeceğini ve sunduğu şartlarda kalacağını aktardı. Bu durumun, Sane'nin sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılma ihtimalini doğurduğundan bahsedildi.

10 GÜNLÜK ULTİMATOM

Gazete geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in Leroy Sane'ye ultimatom verdiğini ve oyuncudan 20 Mayıs'a kadar geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesini istediğini belirtmişti.

LEROY SANE'NİN İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.