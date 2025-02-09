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Spor

Ismael Garcia Gomez'den Morata yorumu: Ertesi gün takımın parçasıydı

Galatasaray'da yardımcı antrenör Ismael Garcia Gomez, Alvaro Morata transferini değerlendirdi.

Haber Merkezi9 Şubat 2025 Pazar 10:02 - Güncelleme:
Ismael Garcia Gomez'den Morata yorumu: Ertesi gün takımın parçasıydı
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Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez, İspanyol medyasından Marca'ya konuştu.

"ERTESİ GÜN TAKIMIN PARÇASIYDI"

Morata transferi hakkında açıklamalarda bulunan Garcia, "Karakteri, sadeliği ve ilk dakikadan itibaren getirdiği iyi enerji sayesinde adaptasyonu çok kolay oldu. Gaziantep maçı için akşam otele geldi ve ertesi sabah herkes gibi o da takımın bir parçasıydı." ifadelerini kullandı.

"KOLAY İLETİŞİM KURDU"

Gomez, "Sadece Muslera, Torreira ve Davinson Sanchez gibi oyuncularla değil, aynı zamanda bir şeyler sormak için yaklaştığı birkaç Türk oyuncuyla da kolay iletişim kurdu." diye konuştu.

Alvaro Morata'nın Galatasaray'daki ilk günlerinin yoğun geçtiğini söyleyen Gomez, "Takımla ilk antrenmanlar, ilk maç, kupada gol attığı ilk maç. Ayrıca alışılmadık koşullardaydı, kar yağıyordu ve hava sıfırın altındaydı." sözlerini sarf etti.

"BİZE ÇOK ŞEY KATACAK"

Ismael Garcia Gomez, "Bize çok şey katacak. Sahada bağlantı oyununda bize ekstra katkı verebileceğine inanıyoruz. Bunu son iki yılda hem kulübünde hem de milli takımda gördük. Bu alanda kendisini çok geliştirdi. Liderliği ve tecrübesiyle takımın hedeflerine yardımcı olacağını umuyoruz." dedi.

Galatasaray'ın ligde Gaziantep FK ile oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olan İspanyol golcü, Türkiye Kupası'nda ise Boluspor deplasmanında ilk 11'de başladığı maçta fileleri havalandırmıştı.

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