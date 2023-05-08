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Spor

İsmail Balaban, Kumluca başpehlivanı oldu

Kumluca Şehir Stadı'nda düzenlenen ve 1072 sporcunun katılım sağladığı yağlı güreş müsabakaları bugün son buldu. Rakiplerini mağlup eden İsmail Balaban ise başpehlivan unvanın sahibi oldu.

IHA8 Mayıs 2023 Pazartesi 00:54 - Güncelleme:
İsmail Balaban, Kumluca başpehlivanı oldu
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Kumluca'da Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında bu yıl 24.sü düzenlenen yağlı güreşlerde İsmail Balaban başpehlivan oldu.

Kumluca Şehir Stadı'nda, Türkiye'nin değişik illerinden 13 boyda yaklaşık bin 72 sporcunun katıldığı güreşler yaklaşık 12 saat sürdü. Müsabakalarda 66 başpehlivan üstünlük sağlayabilmek için büyük mücadele etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da izlediği kıran kırana geçen güreşler sonucu finalde Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban ile Hüseyin Gümüşalan güreşti.

Her iki başpehlivanın da kontrollü bir mücadele ortaya koyduğu müsabakada rakibini yenen İsmail Balaban, 24. Kumluca Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı oldu.

Başpehlivanlık güreşlerinde Hüseyin Gümüşalan ikinci, Kürşat Şevki Korkmaz ve İsmail Koç üçüncü sırayı aldı.

Başpehlivan İsmail Balaban ve diğer dereceye giren pehlivanlara altın kemer, kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başpehlivan İsmail Balaban, uzun ve zorlu çalışmanın sonucunda başpehlivan olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu, ailesine ve taraftarlarına teşekkür ettiğini söyledi.

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