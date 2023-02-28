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Spor

İsmail Çipe imzayı attı! İşte yeni takımı...

Galatasaray'da forma şansı bulamayan 28 yaşındaki file bekçisi İsmail Çipe, Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'a transfer oldu.

28 Şubat 2023 Salı 21:39 - Güncelleme:
İsmail Çipe imzayı attı! İşte yeni takımı...
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan, gösterdiği performans ve yediği hatalı gollerle sık sık eleştiri oklarının hedefindeki isim olan İsmail Çipe, Okan Buruk'un göreve başlamasının ardından gözden çıkarılmıştı.

OKAN BURUK'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

Okan Kocuk'un kiralık olarak forma giydiği Giresunspor'da muhteşem bir sezon geçirip Sarı Kırmızı ekibe dönmesi, altyapıdan yetişen Jankat Yılmaz'ın A takım kadrosuna dahil edilmesiyle Okan Buruk'un kulüp bulması için izin verdiği tecrübeli kaleci, kadro dışı kalması nedeniyle sezonun ilk yarısını bireysel antrenman yaparak geçirmişti.

BOLUSPOR'A TRANSFER OLDU

Haziran 2023'te sona erecek olan sözleşmesi feshedilen İsmail'in yeni rotası 1. Lig oldu. Topladığı 34 puanla 9. sırada bulunan Boluspor, 28 yaşındaki kaleci ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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