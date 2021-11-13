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  • İsmail Çipe'den çıldırtan hata! Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamıştı...
Spor

İsmail Çipe'den çıldırtan hata! Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamıştı...

Galatasaray kalecisi İsmail Çipe, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçında yaptığı hatalarla sarı kırmızılı taraftarları çıldırttı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine giren İsmail Çipe sert sözlerle eleştirildi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 15:36 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 15:39
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Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada TFF 1. Lig takımı Bursaspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya sarı kırmızılı takımın kalecisi İsmail Çipe yaptığı hatalarla damgasını vurdu!

İSMAİL ÇİPE'DEN BÜYÜK HATA!

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın 26 yaşındaki file bekçisi, takımının 3-0 önde olduğu sırada yaptığı fahiş hatayla taraftarların tepkisini çekti. Maçın 29. dakikasında kendisine gelen geri pası uzaklaştırmak isteyen İsmail'in vuruşu kısa düştü ve rakipte kaldı. Sonrasında gelişen pozisyonda Bursaspor'un Fenerbahçe'den sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı İsmail Yüksek topu ağlara gönderdi.

SÖZLEŞMESİ YENİ UZATILMIŞTI

İsmail Çipe'nin yaptığı bu hata sonrası özellikle sosyal medyadan kendisine büyük tepkiler geldi. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim de karşılaşmanın ikinci yarısında İsmail'in yerine Fatih Öztürk'e şans verdi. Galatasaray yaklaşık iki hafta önce İsmail ile olan sözleşmesini 2022-2023 sezonu sonuna dek uzatmıştı.

İşte İsmail Çipe sosyal medyadaki tepkilerden bazıları...

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