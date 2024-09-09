Ismail Jakobs'tan Galatasaray'ı üzen haber!

Senegal, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında Burundi ile karşılaştı. Bingu Stadyumu'nda oynanan maçı Senegal Ismaila Sarr'ın 71. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Senegalli Ismail Jakobs, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Tecrübeli sol bek, müsabakanın 90. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Jakobs için ilk olarak sedye istense de oyuncu sedyeye ihtiyaç duymadan kenara geldi. Senegalli oyuncunun durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.