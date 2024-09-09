İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2024 Pazartesi / 6 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0495
  • EURO
    37,6644
  • ALTIN
    2739.79
  • BIST100
    9699.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ismail Jakobs'tan Galatasaray'ı üzen haber!
Spor

Ismail Jakobs'tan Galatasaray'ı üzen haber!

Galatasaray'ın yeni transferi Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'nda sakatlık yaşadı. Burundi maçının 90. dakikasında kenara geldi.

9 Eylül 2024 Pazartesi 18:29 - Güncelleme:
Ismail Jakobs'tan Galatasaray'ı üzen haber!
ABONE OL

Senegal, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında Burundi ile karşılaştı. Bingu Stadyumu'nda oynanan maçı Senegal Ismaila Sarr'ın 71. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Senegalli Ismail Jakobs, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Tecrübeli sol bek, müsabakanın 90. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Jakobs için ilk olarak sedye istense de oyuncu sedyeye ihtiyaç duymadan kenara geldi. Senegalli oyuncunun durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • Ismail Jakobs
  • Galatasaray transferi
  • Sakatlık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.