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  • İsmail Kartal 2024'ün ilk uyarısını yaptı! ''Yeni yıla galibiyetle başlayalım''
Spor

İsmail Kartal 2024'ün ilk uyarısını yaptı! ''Yeni yıla galibiyetle başlayalım''

Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal yeni yıl dönüşü takımla birlikte yaptığı ilk antrenmanda öğrencileri ile konuştu. Sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen deneyimli çalıştırıcı, 'Zorlu bir maraton bizi bekliyor. Yeni yıla galibiyetle başlayalım.' dedi.

Fanatik4 Ocak 2024 Perşembe 13:24 - Güncelleme:
İsmail Kartal 2024'ün ilk uyarısını yaptı! ''Yeni yıla galibiyetle başlayalım''
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İsmail Kartal, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından takıma 4 gün izin vermişti. Sarı-Lacivertliler Samandıra'da toplanarak, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.

YILIN İLK İDMANI KEYİFLİ GEÇTİ

Senenin ilk antrenmanında Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine giden Djiku ve Samuel'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Zajc ve Becao yer almadı. İdman salonda core ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular çabukluk ve koordinasyon hareketleri yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Futbolcuların, yılın ilk idmanında son derece neşeli oldukları görüldü. Çift kale maçı kazanan takım, galibiyet pozu vermeyi ihmal etmedi.

'YENİ YILA GALİBİYETLE ADIM ATALIM'

Tecrübeli teknik adam, antrenmanda takımına bir konuşma yaptı. Yeni yıl için öğrencilerini kutlayarak söze başlayan İsmail Kartal'ın, "Hepimiz için yeni bir dönem başlıyor. Ocak ayında İstanbulspor maçıyla birlikte başlayacak zorlu bir maraton bizi bekliyor. Bu ay 7 resmi maça çıkacağız. Yeni yıla galibiyetle adım atalım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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