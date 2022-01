İsmail Kartal 4'lü savunmayla oynayacak

IHA 18 Ocak 2022 Salı 15:54 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 15:54

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kariyerinde ikinci kez oturan İsmail Kartal, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısıyla birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göreve geliş sürecini anlatarak sözlerine başlayan Kartal, "Benim hayatımın çok önemli bir parçası en büyük mutlulukları burada yaşadığım Fenerbahçeme 2. kez geldim. Bana bu görevi layık gören Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Başkanımızla çok samimi bir görüşme geçirdim ve göreve talip oldum. Başkanımız beni aradığında ilk günkü heyecanla kendisiyle buluşmaya gittim. Fenerbahçe'de giden teknik adamla ilgili durumu, transferleri ve yaşananları bana ifade etti ve bu takımın bir parçası olmamı benden istedi. Fenerbahçe'yi takip ettiğimi, oyuncuların kapasitelerini bildiğimi ve elimden gelenin en iyisini yapabileceğimi izah ettim. Sorumluluk alırım. Söz konusu Fenerbahçe ise geçmişte olduğu gibi bugün de bu sorumluluğu omuzlarımda taşırım. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Ben bu camianın tribünlerden gelen bir evladı olarak, futbolculuk hayatımda da antrenörlük hayatımda da kalpten inanarak her şeyimi vermeye hazır bir insanım. Bu yüzden görevi kabul ettim. Hemen hemen 8 gündür takımla birlikteyim" dedi.

"OYUNCULARIN MENTAL ANLAMDA DÜŞÜK OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Kadroda çok iyi isimler olduğunu ancak oyuncuların mental anlamda düşük durumda olduğunu söyleyen İsmail Kartal, "Şu anda oyuncularımızın mental olarak biraz düşük olduğunu gördüm ve gözlemledim. Oyuncuların kalitesinin, becerilerinin ve kariyerlerinin yüksekte olduğunun ama mental durumun aşağıda olduğunun farkındayım. Şu anda yapmak istediğim tek şey oyuncuların bireysel olarak yeteneklerini yükseltmek için çalışıyorum. Pozitif futbol oynamamız gerektiğini, taraftarların ne istediğini bilen bir antrenörüm. Başkanımızın, yöneticilerimizin, taraftarımızın ve camianın nasıl bir futbol görmek istediğini, Fenerbahçe ruhunun nasıl sahaya yansıması gerektiğinin farkında ve bilincindeyim. En büyük sorumun zaman. Zamanla yarışıyorum. Oyuncularla vakit geçirmem, çalışmam, taktik ve teknik açıdan bir zaman fırsatı olsaydı, bunu önemli bir fırsata çevirebilirdik. Ama 3 günde bir maç oynuyoruz. Buna rağmen Samandıra'da geçirdiğim süreç içinde oyuncularla yaptığım toplantılarda, bireysel toplantılarda oyunculardan pozitif elektrik aldım ve bu durum beni mutlu etti. Taraftarlarımızın haklı olarak istenilen sonuçlar ortaya çıkmayınca oyunculara karşı zaman zaman tepkisi olmuştur. Taraftar her zaman haklıdır. Onlar varsa biz varız. Onlar sayesinde bu camia ayakta kaldı. En zor günde bile bütün dünyaya nasıl bir örnek olduğumuzu, nasıl bir camia olduğumuzu gösterdik. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütünün takımıdır bu takım. 3 Temmuz sürecinde bunu herkese gösterdik" açıklamasını yaptı.

"3 KULVARDA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin 3 kulvarda mücadele ettiğinin altını çizen İsmail Kartal, "Bu göreve gelmeden önce Fenerbahçe'nin maçlarını izlerken çok üzülüyordum. Bu oyuncuların çok daha iyisini yapabileceğini biliyorum. 3 kulvarda gidiyoruz. Her ne kadar kötü gibi bir algı varsa da, 17 puan geride olmamıza karşın matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Türkiye Kupası iddiamız var. Konfederasyon Kupası'nda Slavia Prag'la oynayacağız. Çok disiplinli bir takımla oynayacağız ama bunları başaramayacağımızın anlamı çıkmasın. 3 kulvarda mücadele ediyoruz ve oyuncuları bu seviyeye getirmek benim ve ekibimin görevi. Bun uda oyuncularımla başarabileceğimi düşünüyorum. Hep birlikte Fenerbahçe ailesi olarak, yarınki maçın milat olmasını istiyorum. Oyuncularımız hata yapabilir, hatalı goller yiyebiliriz. Ne olursa olsun taraftarlarımızın destek vererek bunu takıma yansıtmalarını istiyorum. İnanıyorum ki bu birliktelikle, taraftarlarımızın bu desteği ortaya koyduktan sonra çok şeyi değiştireceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımıza güveniyorum. Onların bana güvendiğini de biliyorum ama benden çok oyunculara inanmalarını istiyorum. Bugün birlik olma günü. 3 kulvarda gidebildiğimiz kadar taraftarlarımızın desteğiyle gitmeyi hedefliyorum. Bunun için buraya geldim. Biraz zamana ihtiyacımız var. taraftarlarımızın zamanla bu işleri düzelteceğimize inanmalarını ve bize destek vermelerini istiyorum. Oyuncularımızın her biri değerlidir. Değerli oldukları için buradalar. Her zaman bu formanın ne kadar değerli olduğunu ve bu sorumluluğu almaları gerektiğini anlatıyorum. Bundan sonra hayatlarını bir sonraki maça göre dizayn etmeleri gerektiğini istedim. Bu da benim hakkım. Herkesin benden beklentisi var. Hayatımı bu işe verdim. Bu yolda oyuncularım da geri dönüş olarak bana pozitif bir enerji verdi. Ben oyuncularıma güveniyorum. Kısa süre içinde bazı şeyleri değiştiremeyebilirim ama biraz zamanla daha iyi olabileceğimizi biliyorum. Moral motivasyonu yüksek tutmak zorundayım. Oyuncular benim beden dilime bakıyor. Oyuncularımla beraber biz bu işi değiştirebileceğimizi biliyorum. Taraftarlarımızın da sabır göstereceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE İRFAN CAN GİBİ KAÇ TANE OYUNCU VAR"

Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci hakkında çıkan haberler üzerine de konuşan İsmail Kartal, "Ben çok net ve içinden geldiği gibi konuşan birisiyim. Mesut dünya çapında bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu ve düzgün bir insan. Kendisiyle dün konuştum. Bazı ufak tefek problemler olabilir. Fenerbahçe Ailesi olarak, ben de buranın eski bir futbolcusu olarak Mesut'la görüştüm. Çok mutlu oldum. Bence bundan sonra daha iyi olacak diye düşünüyorum. İrfan'a gelince... Bugün Türkiye'de kaç tane İrfan Can gibi oyuncu var. Bu oyuncuların hepsine ihtiyacımız var. Hepsi bizim değerli oyuncularımız. Bunun bilincinde olacaklar. Hep birlikte net bir şekilde, samimi şekilde birbirimize el vereceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Kendi oyun felsefesinin pozitif futbol üzerine olduğunu da söyleyen Kartal, "4'lü tandem oynayacağız. Taraftarımızı mutlu edecek pozitif futbolun gereği neyse onu yapacağız. Bu işler zamanla, birlikte oynayarak, oyuncu ve takım gelişerek olur. Biraz sabır gerekiyor. Oyuncular yüksek kalitede isimler. Şu anda teorikte statik antrenmanlar yapıyoruz. Mesela Antalyaspor maçında kompakt bir oyun ortaya koyduk. İyi mücadele ettik, savunmada iyiydik. Hücumda üretken değildik ama 7-8 oyuncumuz da yoktu. Bu isimler de geri geldiği zaman daha farklı bir takım oluşturacağımı düşünüyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Ben ve ekibim 8 gündür Samandıra'dayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Biz çalışacağız" açıklamasında bulundu.

"BİZ BAŞKANIMLA ORTA YOLU BULURUZ"

Transfer konusunda Başkan Ali Koç'la görüştüklerini sözlerine ekleyen İsmail Kartal, "Gençlik yıllarımızdan beri birbirimizi tanırız. 2 maçı oynayalım ve ardından başkanımızla bir şeyleri planlayacağız. Başkanın enerjisi çok yüksek ve her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Şu anda 'Şu ismi alalım' diye bir şey konuşmadık ama 2 maçın ardından bir planlama yapacağız. Göreve gelmeden önce başkanımla çok samimi bir görüşmemiz oldu. Bugünden yarına bunları konuşmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bugün için takımı ve oyuncuları maksimum seviyeye nasıl yükseltirim diye düşünüyorum. Şu anda sezon sonu için konuşmaya gerek yok. Biz başkanımla orta yolu buluruz" diyerek sezon sonunda kendi durumuyla ilgili açıklama da yaptı.

"SZALAİ GİBİ BİR DEĞERİ VERİRSEK, YERİNİ DOLDURMAMIZ ZOR OLUR"

Oyuncularla yaptığı toplantılarda kendi hırsını takıma aktarmaya çalıştığını söyleyen Kartal, "İnsanın karakteri doğuştandır derler ama ben de çok doğuştan olduğuna inanmıyorum. Karakter, hayatın içinde yaşadıklarınızla tecrübelerinizin yoğrulmasından ortaya çıkan iradedir. Oyuncularımla yaptığım toplantılarda, benim beden dilim, ses tonum, antrenmandaki enerjim ve hırsımdan alacaklardır diye düşünüyorum. Ekibimle beraber yapacağımız çalışmalarla birlikte, biraz sabır gösterebilirsek üzerine koyacağımızı düşünüyorum" dedi. Takımdaki kalecilerin durumu hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Altay, Ankaragücü'nden benim öğrencim. Evladım gibidir. Berke de evladım gibidir. Ertuğrul da oğlum Emre'nin takım arkadaşıdır. Berke'nin durumu iyiye gidiyor, yarın oynayacak gibi. Altay da 10 gün içinde takım antrenmanlarına başlar diye düşünüyorum. Duruma göre başkanımızla 2 maçın ardından bir değerlendirme yapacağız" dedi.

Kartal, transferi gündemde olan isimlerden Szalai için de, "Şu anda Szalai gibi bir değeri verirsek, onun yerini nasıl dolduracağız bilmiyorum. Ama kulüp menfaatleri önemli. Şu 2 maçın ardından Antalya'da birlikte kampımız olacak. Mental, psikolojik ve fiziksel anlamda yapılacakların ardından neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"4'LÜ SİSTEME GEÇMEK KOLAY OLMAYACAK"

Sezon başından bu yana takımın Vitor Pereira'nın sistemiyle oynadığına dikkat çeken İsmail Kartal, "Sezon başından bu yana Vitor hocanın transferleri kendi sistemine göre yapıldı. 4'lü sisteme geçince bu sistemde oynayacak oyuncularımız var. Ama bu birden kolay bir iş değil. Adapte olmaları gerekiyor. Aynı oyuncuların bir arada oynayarak sindirmeleri lazım. Bu arada sonuçların da iyi gelmesi lazım. Bu sistemi oynayabildiklerini görmeleri ve bundan keyif almaları gerekiyor. Oyuncuların gelişimi, takımın gelişimi zaman içinde üzerine koyarak devam eder. Şu anda elimizdeki oyuncuların hepsi değerli. Biz oyunculara güveniyoruz. Bu 2 maçın ardından bir değerlendirme yapacağız" dedi.

Gençlere de önem vereceğini söyleyen Kartal, "Tanıdığım, bildiğim, altyapıda yetenekli genç oyuncularımız var. Gençlere zaten kapım açık. Onların eğitilmesini seven bir antrenörüm. Altyapıdan gelen isimler var aramızda. Tahir hocamızla sürekli görüşüyoruz. Yeri ve zamanı gelince altyapıdaki oyuncuları zaman zaman oynatarak adapte etmeye çalışacağız" dedi.

"MESUT BİZE, BİZ DE ONA YARDIMCI OLACAĞIZ"

Mesut Özil'in dünya çapında bir yıldız olduğunun altını çizen İsmail Kartal, "Kendisiyle daha fazla iletişim kuracağız. Kendisi de biraz daha bize yardımcı olacak. Takım kaptanı olarak biraz daha birlikte hareket edeceğiz, bize de yardımcı olması lazım. Ben ve ekibim oyuncuları geliştirmek için buradayız ama onların da bize yardım etmesi gerekiyor. Hep birlikte çalışarak ortaya bir enerji koyacağız ve başarılı olarak taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz" diyerek sözlerini sürdürdü.

"BEN AYRILMADAN ÖNCE BÜTÜN RAPORLARIMI PEREİRA'YA VERMİŞTİM"

Önümüzdeki hafta Antalya'ya gideceklerini ve 1 haftalık bir kamp yapacaklarını söyleyen İsmail Kartal, "Antalya'ya gideceğiz. 1 haftalık bir çalışmamız olacak. Şubat ayında 3 günde bir maç oynayacağız. Antalya'da ne kadar iyi çalışabilirsek. Hızlı şekilde taktik fizik ve mental anlamda oyuncularla bir arada olup, eksikleri ne kadar giderebiliriz göreceğiz. Gönül ister ki 3-4 hafta vaktimiz olsaydı. En hızlı neler yapabiliriz göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Kartal son olarak görevde olduğu ilk dönemin ardından kendisinin yerine göreve gelen Pereira'ya raporlarını verdiğini belirterek, "Biz kurşunlandığımız sene sezon bitti, ligi 2. bitirdik. İyi bir takımımız vardı. O günkü istatistikler son 20 yılın en iyi istatistikleriydi. O takımdan birçok isim ayrıldı. Ben bütün raporlarımı, atletik performans raporlarını Vitor Pereira'ya, Terrenao'ya ve Aziz Yıldırım Başkana'a sunmuştum. Bugün Vitor Pereira ayrıldı ben geldim. 3'lü savunmadan 4'lü sisteme geçeceğiz. Ben göreve geldikten sonra herhangi bir rapor almadım ama burada çalışan antrenör arkadaşlarım var, onlar bana gerekli bilgileri verdiler" diye konuştu.

İsmail Kartal, basın toplantısının ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarına poz verdi.