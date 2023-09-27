Fenerbahçe'de sezon baþýndan beri devam eden yoðun fikstür, önümüzdeki süreçte de bitecek gibi görünmüyor. Süper Lig ve Konferans Ligi nedeniyle haftada 2 maçlýk program, Avrupa'da grup aþamasý sona erene kadar devam edecek. Ancak Fenerbahçe'nin önünde avantaj sayýlacak bir fikstür var.

Ýsmail Kartal'ýn öðrencileri, ligde önümüzdeki 6 maçýný da Ýstanbul'da oynayacak. Özellikle yoðun bir dönemden geçerken þehir dýþýna çýkmamak ve ailelerle daha çok vakit geçirmek, futbolcular için hem mental hem de fiziki açýdan olumlu olacak.

"MAÇ MAÇ GÝDELÝM"

Ýsmail Kartal da öðrencileriyle yaptýðý toplantýda bu duruma dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, ligde Ýstanbul'da oynayacaklarý peþ peþe 6 maçý kazanmalarýnýn son derece önemli olduðunu belirtti. Kartal'ýn futbolcularýna, "Ýstanbul fikstüründe 6 maçtan 18 puan çýkararak rakiplerimizle aradaki farký açabiliriz. Hem ligde hem de Avrupa'da þu ana kadar sergilediðimiz futbol ve tüm maçlarýmýzý kazanmýþ olmamýz, 6'da 6 yapabileceðimizin göstergesi. Yeter ki maç maç ilerlemeye devam edelim" dediði kaydedildi.