ÝSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalý bulutlu, güneþli
27 Eylül 2023 Çarþamba / 13 RebiülEvvel 1445
Gece modu
ÝSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3019
  • EURO
    28,8711
  • ALTIN
    1664.12
  • BIST100
    8207.03
ANA SAYFA
FOTO GALERÝ
VÝDEO GALERÝ
SON DAKÝKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMÝ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜÞ
TEKNOLOJÝ
YAÞAM
DÝÐER
ÝLETÝÞÝM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ýsmail Kartal: 6'da 6 yapýp farký açalým
Spor

Ýsmail Kartal: 6'da 6 yapýp farký açalým

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ýsmail Kartal, üst üste Ýstanbul'da oynanacak 6 maçtan da galip ayrýlmak istediðini takýma ifade etti.

Fanatik27 Eylül 2023 Çarþamba 11:00 - Güncelleme:
Ýsmail Kartal: 6'da 6 yapýp farký açalým
ABONE OL

Fenerbahçe'de sezon baþýndan beri devam eden yoðun fikstür, önümüzdeki süreçte de bitecek gibi görünmüyor. Süper Lig ve Konferans Ligi nedeniyle haftada 2 maçlýk program, Avrupa'da grup aþamasý sona erene kadar devam edecek. Ancak Fenerbahçe'nin önünde avantaj sayýlacak bir fikstür var.

Ýsmail Kartal'ýn öðrencileri, ligde önümüzdeki 6 maçýný da Ýstanbul'da oynayacak. Özellikle yoðun bir dönemden geçerken þehir dýþýna çýkmamak ve ailelerle daha çok vakit geçirmek, futbolcular için hem mental hem de fiziki açýdan olumlu olacak.

"MAÇ MAÇ GÝDELÝM"

Ýsmail Kartal da öðrencileriyle yaptýðý toplantýda bu duruma dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, ligde Ýstanbul'da oynayacaklarý peþ peþe 6 maçý kazanmalarýnýn son derece önemli olduðunu belirtti. Kartal'ýn futbolcularýna, "Ýstanbul fikstüründe 6 maçtan 18 puan çýkararak rakiplerimizle aradaki farký açabiliriz. Hem ligde hem de Avrupa'da þu ana kadar sergilediðimiz futbol ve tüm maçlarýmýzý kazanmýþ olmamýz, 6'da 6 yapabileceðimizin göstergesi. Yeter ki maç maç ilerlemeye devam edelim" dediði kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayýnlanan haberlerin telif haklarý gazete ve haber kaynaklarýna aittir. Ýzin alýnmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.