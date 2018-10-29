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İsmail Kartal: Ankaragücü'nde mukavelem devam ederken başka bir takımla görüşecek kadar karaktersiz değilim

MKE Ankaragücü Kulübü, İsmail Kartal'ın teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevini kabul edeceği yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Kartal'ın, dün Fenerbahçe maçı sonrası  değerlendirmelerde bulunurken kendisine "Fenerbahçe yarın size ihtiyacımız var  derse ne dersiniz?" şeklinde yöneltilen soruya "Ben Ankaragücü'nün mukaveleli  teknik direktörüyüm. Şu an Ankaragücü'nün başarısından başka hiçbir şey  düşünmüyorum. Beni 2 kere gidip 3 kere gelen teknik direktörlerle karıştırmayın.  Uygun şartlar uygun zaman olursa neden olmasın. Hepimiz profesyoneliz." yanıtını  verdiği ifade edildi.

Kartal'ın yapmış olduğu açıklamanın bütününü yayınlamak yerine sadece  "Uygun şartlar uygun zaman olursa neden olmasın. Hepimiz profesyoneliz."  sözlerini kullanarak gündem oluşturmak isteyenlere itibar edilmemesi gerektiği  kaydedildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal'ın teklif gelmesi  halinde Fenerbahçe'nin teknik direktörlük teklifini kabul edeceği yönünde yapılan  haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü  İsmail Kartal ise "Ankaragücü'nde mukavelem devam ederken başka bir takımla  görüşecek kadar karaktersiz değilim. Bu Fenerbahçe de olsa böyle bir davranışta  bulunmam. Bana destek olup başarı bekleyen büyük Ankaragücü camiasına daha büyük  başarılar kazandırmak için daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyor ve  görevimin başında olduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum." ifadelerini  kullandı.

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ın, hafta içi konuyla  ilgili detaylı açıklamalarda bulunacağı belirtildi.

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