İsmail Kartal: Beşiktaş daha çok mücadele etti

AA 08 Şubat 2021 Pazartesi 00:10 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 00:10

İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı dakikaya kadar oyunun ortada gittiğini belirterek, "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kontrolü ele aldık. Çok fazla üretken olamadık. İlk yarının sonlarında Beşiktaş kontrolü ele aldı. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen daha çok istedi, daha çok mücadele etti." dedi.

Beşiktaş'ın galibiyeti hak ettiğini kaydeden Kartal, "Bizde de maçı isteyen oyuncular vardı. Oyuncularım rakip 10 kişi diye, 'Nasıl olsa kazanırız' rehavetine girdi. Sonuçta kaybettik." diye konuştu.