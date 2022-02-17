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Spor

İsmail Kartal: Bu turu geçebiliriz pes etmedik

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 play-off turunun ilk maçında Slavia Prag'a 3-2 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Şubat 2022 Perşembe 23:39 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 23:40
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Maça iki takım da istekli başladı. Dengeli giden bir maç oldu. Bu takım çok iyi kapanıyor, çok iyi kontratağa çıkıyor. Biz de iyi cevap verdik. Onlar girdikleri pozisyonları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Rövanşta mağlubiyeti telafi etmeyi düşünüyoruz. Bu turu geçebiliriz pes etmedik. En iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek için sahaya çıkacağız." dedi.

Kim Min-Jae hakkında açıklama yapan İsmail Kartal, "Çok yoğun bir maç trafiğimiz var. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Oyuncularımızın sakatlanmaması için rotasyon yapıyoruz. Arka adelesinde gerginlik hissettiği için Kim Min-Jae'yi çıkardık." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu için de açıklama yapan İsmail Kartal, "Elimde Ferdi Kadıoğlu gibi bir oyuncu var ama sol bek oynatıyorum. Çünkü elimde sol bek yok. Filip Novak sağlıklı olsa, Ferdi'yi önde kullanırım. Ferdi de maşallah sol beke koyuyoruz, çocuk aslan gibi oynuyor." şeklinde konuştu.

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