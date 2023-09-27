Fenerbahçe sezona müthiþ bir baþlangýç yaparak 12 resmi maçýný da kazanmayý baþardý. 14 sezon sonra Süper Lig'de ilk 5 maçýný kazanan Sarý Kanarya, tarihinde bunu 3. kez baþardý. Fenerbahçe bu baþarýyý 1964-1965 ve 2009-2010 sezonlarýnda yakalamýþtý.

HEDEF DAUM'UN REKORU

Lige muhteþem bir baþlangýç yapan sarý lacivertliler uzun süren þampiyonluk hasretine bu sezon son vermek istiyor. Ýsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni hedefi 2009-2010 sezonun baþýnda Christoph Daum'un üst üste kazandýðý 8 maçlýk galibiyet serisini tekrarlamak. Fenerbahçe 3 maçý daha kazanýrsa rekoru egale edecek.

Fenerbahçe, 28 Eylül Perþembe günü 3. hafta erteleme maçýnda evinde RAMS Baþakþehir'i konuk edecek.