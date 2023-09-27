ÝSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalý bulutlu, güneþli
27 Eylül 2023 Çarþamba / 13 RebiülEvvel 1445
Gece modu
ÝSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3013
  • EURO
    28,8829
  • ALTIN
    1665.33
  • BIST100
    8236.89
ANA SAYFA
FOTO GALERÝ
VÝDEO GALERÝ
SON DAKÝKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMÝ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜÞ
TEKNOLOJÝ
YAÞAM
DÝÐER
ÝLETÝÞÝM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ýsmail Kartal, Christoph Daum'u geride býrakmaya hazýrlanýyor
Spor

Ýsmail Kartal, Christoph Daum'u geride býrakmaya hazýrlanýyor

Lige 5'te 5 ile baþlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ýsmail Kartal, gözünü Christoph Daum'un 8'de 8'lik rekoruna dikti.

Takvim27 Eylül 2023 Çarþamba 09:50 - Güncelleme:
Ýsmail Kartal, Christoph Daum'u geride býrakmaya hazýrlanýyor
ABONE OL

Fenerbahçe sezona müthiþ bir baþlangýç yaparak 12 resmi maçýný da kazanmayý baþardý. 14 sezon sonra Süper Lig'de ilk 5 maçýný kazanan Sarý Kanarya, tarihinde bunu 3. kez baþardý. Fenerbahçe bu baþarýyý 1964-1965 ve 2009-2010 sezonlarýnda yakalamýþtý.

HEDEF DAUM'UN REKORU

Lige muhteþem bir baþlangýç yapan sarý lacivertliler uzun süren þampiyonluk hasretine bu sezon son vermek istiyor. Ýsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni hedefi 2009-2010 sezonun baþýnda Christoph Daum'un üst üste kazandýðý 8 maçlýk galibiyet serisini tekrarlamak. Fenerbahçe 3 maçý daha kazanýrsa rekoru egale edecek.

Fenerbahçe, 28 Eylül Perþembe günü 3. hafta erteleme maçýnda evinde RAMS Baþakþehir'i konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayýnlanan haberlerin telif haklarý gazete ve haber kaynaklarýna aittir. Ýzin alýnmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.