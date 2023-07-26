İsmail Kartal: Çok daha iyi olacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Öncelikle bu kadar yoğun bir sıcaklık altında normal insanların sokakta yürüyemediği ortamda her iki takım yöneticisini tebrik etmek lazım. 3 haftalık dilim içerisinde yaptığımız çalışmaları bölüm bölüm de olsa oyun felsefesini hissettirdik. 5-0 kazanmak güzel. Sonuçta hala eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidermek için daha çok çalışmak gerekiyor. Bazı yerleri bu maçta görmek iyi oldu. Bunlar üzerine yoğunlaşacağız. 5-0 net güzel galibiyet. Taraftarlarımızın bize maç başında verdiği enerjiye karşılık oyuncularım reaksiyon gösterdi. Hemen goller başladı. Sonra duraklama oldu. İkinci yarı tamamen kontrolümüzdeydi. Oyun içerisinde eksiklerimiz var. Bu yönleri geliştirerek çok daha iyi olacağız. Geçen sene farklı bir sistem vardı. Bu sene farklı bir sistem var. Takımın zamana ihtiyacı var. Farklı kazanmak güzel ama eksikler var. Oyunu ve oyuncuları geliştirmek için zamana ihtiyaç var." şeklinde konuştu.