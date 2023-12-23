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Spor

İsmail Kartal'dan Crespo'ya: Derbide sana güveniyorum

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisi öncesi Miguel Crespo ile özel bir görüşme gerçekleştirdi ve ona olan güveninden bahsetti.

Sabah23 Aralık 2023 Cumartesi 12:20 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Crespo'ya: Derbide sana güveniyorum
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kart cezalısı Fred'in yerine forma vereceği Miguel Crespo ile özel olarak görüştü.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Fred forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal, kritik maçta orta sahada Miguel Crespo'ya görev verecek. Portekizli yıldızla görüşen Kartal, 'hazır ol' talimatını verdi.

"SANA GÜVENİYORUM"

Ayrıca deneyimli hocanın Crespo'ya, "Orta sahada büyük yük senin omuzlarında olacak. Daha önce bu derbileri çok oynadın ve gol de attın. Atmosferi çok iyi biliyorsun. Derbide sana güveniyorum" dediği öğrenildi.

EN KRİTİK OYUNCU

Galatasaray derbisinde Fred'in görevini üstelenecek olan Crespo, karşılaşmanın en kritik adamı olacak.

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