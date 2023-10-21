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Spor

İsmail Kartal defans oyuncularını özellikle uyardı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Hatayspor'un hızlı ve çabuk oyuncularına karşı savunmacılarını uyardı ve dikkatli olmalarını söyledi.

Sabah21 Ekim 2023 Cumartesi 12:12 - Güncelleme:
İsmail Kartal defans oyuncularını özellikle uyardı
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Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 16 maçı da kazanan Fenerbahçe, seriyi yarın evinde karşılaşacağı, eski kalecisi ve kaptanı Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor önünde de sürdürmek istiyor.

UYARILARDA BULUNDU

Teknik direktör İsmail Kartal, talebeleriyle yaptığı toplantıda göze hoş gelen futbolun devam etmesi gerektiğinin üstünü çizerken, rakibin hücum silahları konusunda da bir dizi uyarıda bulundu.

Hatayspor'un Carlos Strandberg, Joelson Fernandes, Fisayo Dele-Bashiru, Didier Lamkel Ze gibi çabuk ve hızlı isimlere sahip olduğunu belirten Kartal, savunma oyuncularından kontrataklara dikkat etmelerini istedi.

Defansı ön çizgide kurmayı planlayan deneyimli çalıştırıcı; Osayi, Becao, Djiku ve Ferdi'ye Hatayspor'un hücum oyuncularının maçlarını izlettirdi. İsmail Kartal, Osayi-Samuel'e de özel görev verdi. Fenerbahçe'nin hocası, top kayıplarında kontratak yememek için Nijeryalı yıldızı kullanacak.

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