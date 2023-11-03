Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Sarı lacivertli ekibin tecrübeli hocası İsmail Kartal, Karadeniz ekibini nasıl durdurmaları gerektiği konusunda planını belirledi. Oyuncularına yapmaları gerekeni harfiyen anlatan Kartal, bordo-mavili ekibin zayıf yönleri üzerinde ince eleyip sık dokuyor.

"HEPSİNDEN ZOR OLACAK"

İsmail Kartal takımını sadece taktiksel olarak dev maça hazırlamıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, sık sık toplantılar yaparak Trabzonspor sınavının önemini öğrencilerine anlatıyor. Perşembe günkü antrenmanda takımına konuşma yapan Kartal'ın, "Biliyorum, sezon başından bu yana büyük fedakarlıklarda bulundunuz. Sakatlandınız, yoruldunuz. Ancak hem Konferans Ligi'nde hem de Süper Lig'de geride kalan 19 maçta yenilmez bir armada olduğunu gösterdiniz" dediği öğrenildi. Başarılı hocanın, "Ancak Trabzonspor maçı hepsinden daha zor olacak. Fenerbahçe'yi yakından tanıyan yeni teknik adamları Abdullah Avcı ile birlikte çıkış arıyorlar. Bize karşı tüm güçlerini sahaya yansıtacaklar. Ancak ben sizlerin bu durumdaki direncinizi biliyorum. İçindeki kazanma alışkanlığı ile bu zorlu maçtan da 3 puanla ayrılalım, seriyi bozmayalım" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

DEĞİŞİKLİK KAÇINILMAZ!

Fenerbahçe'deki eksikler, Trabzonspor maçı öncesi özellikle oyununun savunma yönü için yapılan planlarda İsmail Kartal'ı değişikliğe gitmeye zorluyor. Tecrübeli teknik adam, Bordo-Mavililer'in 2.01 m.'lik forveti Paul Onuachu'nun hava toplarındaki üstünlüğüne Rodrigo Becao ile cevap vermek istiyordu. Ancak Sambacı'nın sakatlığı işleri değiştirdi. 1.92 m.'lik Oostewolde'nin Onuachu'ya yakın olması bekleniyor. İsmail Kartal'ın asıl isteği ise Nijeryalı forvetin havadaki mücadeleleri kazansa bile arkadaşlarına indireceği toplarda ilk hamleyi öğrencilerinin yapması. Bunun için özellikle İsmail Yüksek'e özel bir görev verileceği öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler'in hücum hattında bir eksiği yok. Ancak orta sahadan ofansa ciddi bir katkı veren Fred'in yokluğu yine de olumsuz bir etki yaratabilir. Öte yandan Miha Zajc, 11'de başladığı Ludogorets maçında attığı 2 golle yıldızlaşmıştı. Sloven oyuncu, Sambacı'ya oranla daha skorer. İsmail Kartal, her zamanki gibi takımından önde baskı bekliyor. Trabzonspor'un uzun paslarla geriden çıkması halinde ise kapılan topların, hızlı bir şekilde rakip beklerin arkasına ulaştırılması planlanıyor.

SON DÜDÜĞE KADAR COŞKU

Trabzonspor'un stoperi Baniya, fiziken güçlü bir oyuncu olsa da hızlı değil. Fenerbahçe, 24 yaşındaki savunmacının ağır olmasını fırsata çevirmek istiyor. Bunun da hatların arasına hızlıca sızma konusunda son derece başarılı olan Szymanski ile yapılması planlanıyor. Bunların dışında, Tadic ve İrfan'ın yaratıcılığı, Dzeko'nun ise golcülüğü yine en önemli hücum silahı olacak. İsmail Kartal ayrıca takımından, skor ne olursa olsun her zamanki gibi son düdüğe kadar aynı coşku ve istekle oynamalarını da talep etti.